Visite de l’atelier de l’artiste Mireille Requiston Saint-Martin-Labouval

Informations pratiques

Saint-Martin-Labouval

Visite de l’atelier de l’artiste Mireille Requiston

544 route de Pech Maillol Saint-Martin-Labouval Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 12:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Dans le cadre de la Journée des Ateliers d'Artistes d'Occitanie, la peintre Mireille Requiston vous ouvre les portes de son atelier.

Domaine(s) de création : Arts graphiques, Peinture

"Formation universitaire en Histoire de l’art et Restauration d’œuvres d’art

Dans le cadre de la Journée des Ateliers d'Artistes d'Occitanie, la peintre Mireille Requiston vous ouvre les portes de son atelier.

Domaine(s) de création : Arts graphiques, Peinture

"Formation universitaire en Histoire de l’art et Restauration d’œuvres d’art. Apprentissage de la peintre et du dessin dans divers ateliers, dont les Ateliers de la ville de Paris. Expositions personnelles et collectives régulières depuis 1996. La nature et plus particulièrement le monde végétal sont devenus ma source d’inspiration principale depuis plusieurs années maintenant. La série la plus récente de monotypes que j’ai intitulée « L’herbier imaginaire », inclut le végétal lui-même dans le processus de création. L’ouverture exceptionnelle de l’atelier au public sera l’occasion pour celui-ci de découvrir ces créations qui sont aux confins des métiers de la gravure et de la peinture. Ces monotypes, pièces uniques, font partie des techniques de l’estampe. J’aimerais que le résultat du travail que j’ai effectué avec ces végétaux, humbles et mal-aimés pour certains, contribue un tout petit peu à changer le regard que nous portons sur eux. J’espère parvenir, au-delà de leur signature formelle, retranscrire et vous transmettre la grâce et la poésie que j’ai perçues en les fréquentant, et la joie que j’ai eue à les peindre."

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544 route de Pech Maillol Saint-Martin-Labouval 46330 Lot Occitanie +33 6 51 35 70 44 m.requiston@gmail.com

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English :

As part of Occitanie Artists’ Studio Day, painter Mireille Requiston invites you to visit her studio.

Artistic fields: Graphic arts, Painting

"University degree in Art History and Art Restoration"

L’événement Visite de l’atelier de l’artiste Mireille Requiston Saint-Martin-Labouval a été mis à jour le 2026-09-08 par Pnr des Causses du Quercy