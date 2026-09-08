Visite de l’atelier de l’artiste Odile Boutet Cahors
samedi 10 octobre 2026 · Cahors
Informations pratiques
Cahors
Visite de l’atelier de l’artiste Odile Boutet
137 chemin du maître de musique Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 11:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Dans le cadre de la Journée des Ateliers d'Artistes d'Occitanie, l'artiste Odile Boutet vous ouvre les portes de son atelier
Dans le cadre de la Journée des Ateliers d'Artistes d'Occitanie, l'artiste Odile Boutet vous ouvre les portes de son atelier. Arts graphiques, photographie, sculpture, peinture.
L'artiste : Après une vingtaine d’années de vie professionnelle dans le milieu culturel durant lesquelles j’ai aussi suivi des cours de modèle vivant, volume, gravure, j’ai repris mes études et obtenu en 2001 une licence d’arts plastiques. J’ai ensuite été intervenante en arts plastiques dans le cadre de différents dispositifs d’insertion en région toulousaine.
Aujourd’hui je me consacre à ma pratique artistique qui s’articule autour de la peinture, du collage, de la photographie et du volume. Ces différentes approches sont complémentaires, se nourrissent, se répondent, invitant aux variations. Les séries s’interrompent et reprennent dans un temps que je qualifierais plutôt de circulaire (non chronologique), alimentées, enrichies, par ce qui traverse ma vie.
L’atelier est comme un laboratoire, le lieu de l’expérimentation, des rencontres improbables, des croisements, des frôlements de matières, de textures, de couleurs, de visions, de pensées.
Lieu à nourrir et qui nourrit, partenaire de travail complice et parfois rebelle…
.
137 chemin du maître de musique Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 73 67 45 73 od.boutet@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of Occitanie Artists’ Studio Day, artist Odile Boutet invites you to visit her studio
L’événement Visite de l’atelier de l’artiste Odile Boutet Cahors a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cahors – Vallée du Lot
À voir aussi à Cahors (Lot)
- Inauguration du nouveau magasin « La Vie Claire » Cahors 17 septembre 2026
- Médiation scolaire « Paysage à composer », Cité Bessières, Cahors 18 septembre 2026
- Conférence « L’homme, le meilleur ennemi des archives ? » Cahors 18 septembre 2026
- Spectacle “En direct des comités de Libération du Lot, Juin 1945” Cahors 18 septembre 2026
- Journées européeennes du patrimoine à Cahors, La ville de Cahors, Cahors 19 septembre 2026