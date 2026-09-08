Informations pratiques

Cahors

Visite de l’atelier de l’artiste Odile Boutet

137 chemin du maître de musique Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 11:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Dans le cadre de la Journée des Ateliers d'Artistes d'Occitanie, l'artiste Odile Boutet vous ouvre les portes de son atelier

Dans le cadre de la Journée des Ateliers d'Artistes d'Occitanie, l'artiste Odile Boutet vous ouvre les portes de son atelier. Arts graphiques, photographie, sculpture, peinture.

L'artiste : Après une vingtaine d’années de vie professionnelle dans le milieu culturel durant lesquelles j’ai aussi suivi des cours de modèle vivant, volume, gravure, j’ai repris mes études et obtenu en 2001 une licence d’arts plastiques. J’ai ensuite été intervenante en arts plastiques dans le cadre de différents dispositifs d’insertion en région toulousaine.

Aujourd’hui je me consacre à ma pratique artistique qui s’articule autour de la peinture, du collage, de la photographie et du volume. Ces différentes approches sont complémentaires, se nourrissent, se répondent, invitant aux variations. Les séries s’interrompent et reprennent dans un temps que je qualifierais plutôt de circulaire (non chronologique), alimentées, enrichies, par ce qui traverse ma vie.

L’atelier est comme un laboratoire, le lieu de l’expérimentation, des rencontres improbables, des croisements, des frôlements de matières, de textures, de couleurs, de visions, de pensées.

Lieu à nourrir et qui nourrit, partenaire de travail complice et parfois rebelle…

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137 chemin du maître de musique Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 73 67 45 73 od.boutet@gmail.com

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English :

As part of Occitanie Artists’ Studio Day, artist Odile Boutet invites you to visit her studio

L’événement Visite de l’atelier de l’artiste Odile Boutet Cahors a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cahors – Vallée du Lot