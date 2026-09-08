Visite de l’atelier de l’artiste Véronique Grandjacques Aujols

Informations pratiques

Aujols

Visite de l’atelier de l’artiste Véronique Grandjacques

695 route du Pouget Aujols Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 11:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Dans le cadre de la Journée des Ateliers d'Artistes d'Occitanie, la sculptrice Véronique Grandjacques vous ouvre les portes de son atelier.

"J’ai eu une formation initiale en céramique réalisée à l’école des Beaux-Arts de Rouen (diplômée en 1983) et j’ai eu ainsi le plaisir de découvrir et m’ouvrir à des pratiques artistiques différentes

Dans le cadre de la Journée des Ateliers d'Artistes d'Occitanie, la sculptrice Véronique Grandjacques vous ouvre les portes de son atelier.

"J’ai eu une formation initiale en céramique réalisée à l’école des Beaux-Arts de Rouen (diplômée en 1983) et j’ai eu ainsi le plaisir de découvrir et m’ouvrir à des pratiques artistiques différentes . Après avoir enseigné de nombreuses années la céramique à l’école des Beaux-Arts de Villejuif et à l’école supérieure des Arts Appliqués Duperré à Paris , j’ai emménagé dans le Lot en 2006 . A Aujols , dans un petit village près de Cahors , j’ai auto-construit avec mon mari une maison-atelier écologique en bois où je continue depuis , mes recherches , principalement dans le domaine de la céramique et du papier . Je fais des allers retours entre mon atelier terre et mon atelier papier , me laissant guider par ce que je découvre en travaillant , en jardinant , en marchant . Tout ce qui est végétal m’inspire".

L'atelier est accessible en poussette.

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695 route du Pouget Aujols 46090 Lot Occitanie +33 6 76 94 50 45 veronique.grandjacques@hotmail.fr

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English :

As part of Occitanie Artists’ Studio Day, sculptor Véronique Grandjacques invites you to visit her studio.

“I received my initial training in ceramics at the%Rouen School of Fine Arts (graduated in 1983), which gave me the pleasure of discovering and opening myself up to different artistic practices.

L’événement Visite de l’atelier de l’artiste Véronique Grandjacques Aujols a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cahors – Vallée du Lot