Visite de l’Atelier de l’histoire, exposition de la Contemporaine La Contemporaine Nanterre

Visite de l'Atelier de l'histoire, exposition de la Contemporaine Samedi 20 septembre, 15h30 La Contemporaine Hauts-de-Seine

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

L’Atelier de l’histoire

un musée pour comprendre comment s’écrit l’histoire

Comment et à partir de quelles pièces s’écrit l’ histoire du temps présent ? Comment en est-on venu à s’intéresser à des sources jusqu’alors négligées – presse, oeuvres graphiques, tracts, photographies, affiches, audiovisuel, web ? Pourquoi s’attache-t-on à préserver les traces de notre histoire personnelle ou familiale ? Pourquoi des militants rassemblent-ils des archives de leur engagement ? Quelle interaction y a-t-il entre les points de vue de l’historien, du militant et du citoyen? Pourquoi et comment transmettre ces matériaux aux générations suivantes ?

A travers une déambulation dans les collections de la Contemporaine- peintures de la Grande Guerre, tracts, croquis des procès de la Libération ou carnets d’engagés de la guerre d’Algérie, archives collectées à chaud pendant la Révolution russe ou samizdats des années 1970-1980, travaux de photojournalistes, entretiens filmés, fonds d’archives militants ou associatifs…- l’Atelier de l’histoire interroge notre relation à l’histoire contemporaine et à ses sources.

Groupe limité, réservation obligatoire.

Des audioguides en français et en anglais sont disponibles à l’accueil gratuitement en échange d’une pièce d’identité.

Visite commentée de l’Atelier de l’histoire

Laure Ohnona – La Contemporaine