Visite de l’atelier de Marine Chevanse, plasticienne Domaine départemental de la villa Rohannec’h Saint-Brieuc

Visite de l’atelier de Marine Chevanse, plasticienne Domaine départemental de la villa Rohannec’h Saint-Brieuc samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’atelier de Marine Chevanse, plasticienne 20 et 21 septembre Domaine départemental de la villa Rohannec’h Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Par petits groupes, le public pourra également accéder à l’atelier de Marine Chevanse, plasticienne accueillie en résidence de création.

Plus d’infos : villarohannech.fr

Domaine départemental de la villa Rohannec’h 9 rue de Rohannec’h, 22000, Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 77 32 94 https://cotesdarmor.fr/villa_Rohannech [{« link »: « https://villarohannech.fr/ »}] Une Maison-atelier dans une villa d’armateur

Par petits groupes, le public pourra également accéder à l’atelier de Marine Chevanse, plasticienne accueillie en résidence de création.

Marine Chevanse © Violaine Chaussonnet