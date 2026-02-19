Visite de l’atelier de maroquinerie de Tine Collard Journées Européennes des Métiers d’Art Maroquinerie Nodie’s Romans-sur-Isère

Visite de l’atelier de maroquinerie de Tine Collard Journées Européennes des Métiers d’Art

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

2026-04-11

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, de nombreux artisans ouvrent les portes de leurs atelier et de leur savoir au grand public. Venez découvrir l’atelier de Tine Collard à la maroquinerie Nodie’s.

Visite sur rendez-vous.

Maroquinerie Nodie’s 11 rue Mathieu de la Drome Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 82 78 40 38 contact@nodiesofficiel.fr

English :

As part of the Journées Européennes des Métiers d’Art, many artisans are opening the doors of their workshops and their knowledge to the general public. Come and discover Tine Collard’s workshop at Nodie’s leather goods.

Visits by appointment.

