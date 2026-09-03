Visite de l’atelier de Nathalie Josse, tapissière d’ameublement éco-responsable Châteauneuf-sur-Charente
mercredi 28 octobre 2026 · Châteauneuf-sur-Charente
Informations pratiques
Châteauneuf-sur-Charente
Visite de l’atelier de Nathalie Josse, tapissière d’ameublement éco-responsable
23 rue Aristide Briand Châteauneuf-sur-Charente Charente
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 15:00:00
fin : 2026-10-28 15:00:00
Date(s) :
2026-10-28
Destination Cognac vous propose une expérience touristique privilégiée pour partir à la découverte des savoir-faire d’excellence de notre Destination.
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23 rue Aristide Briand Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 10 71
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L’événement Visite de l’atelier de Nathalie Josse, tapissière d’ameublement éco-responsable Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2026-09-03 par Destination Cognac