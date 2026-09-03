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AGENDA · Châteauneuf-sur-Charente

Visite de l’atelier de Nathalie Josse, tapissière d’ameublement éco-responsable Châteauneuf-sur-Charente

mercredi 28 octobre 2026 · Châteauneuf-sur-Charente

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
23 rue Aristide Briand
Ville
16120 Châteauneuf-sur-Charente
Département
Charente
Tarif
3 3 3

Châteauneuf-sur-Charente

Visite de l’atelier de Nathalie Josse, tapissière d’ameublement éco-responsable

23 rue Aristide Briand Châteauneuf-sur-Charente Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 15:00:00
fin : 2026-10-28 15:00:00

Date(s) :
2026-10-28

Destination Cognac vous propose une expérience touristique privilégiée pour partir à la découverte des savoir-faire d’excellence de notre Destination.
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23 rue Aristide Briand Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 10 71 

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English :

Destination Cognac offers you a unique travel experience that lets you discover the exceptional craftsmanship of our region.

L’événement Visite de l’atelier de Nathalie Josse, tapissière d’ameublement éco-responsable Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2026-09-03 par Destination Cognac