Visite de l’atelier de Patrice Bégnier Angoulême

Angoulême Charente

Tarif :

Date :

Début : 2025-10-09 15:00:00

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-10-09 2025-11-06

Patrice Bégnier nous ouvre exceptionnellement les portes de son atelier d’artiste. L’occasion de découvrir son univers et sa fameuse machine à découper le papier.



Places limitées à 8 personnes. Sur inscription. Le lieu vous sera précisé.

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 71 61 maam.angouleme@gmail.com

English :

Patrice Bégnier exceptionally opens the doors of his artist?s studio. An opportunity to discover his world and his famous paper-cutting machine.



Places limited to 8 people. Registration required. Location to be confirmed.

German :

Patrice Bégnier öffnet uns ausnahmsweise die Türen seines Künstlerateliers. Die Gelegenheit, seine Welt und seine berühmte Papierschneidemaschine zu entdecken.



Die Teilnehmerzahl ist auf 8 Personen beschränkt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Der Ort wird Ihnen mitgeteilt.

Italiano :

Patrice Bégnier ci apre eccezionalmente le porte del suo studio d’artista. Un’occasione per scoprire il suo mondo e la sua famosa macchina per tagliare la carta.



Posti limitati a 8 persone. È necessaria l’iscrizione. La sede sarà specificata.

Espanol :

Patrice Bégnier nos abre excepcionalmente las puertas de su taller de artista. Una oportunidad para descubrir su mundo y su famosa máquina de cortar papel.



Plazas limitadas a 8 personas. Inscripción obligatoria. Se precisará el lugar de celebración.

