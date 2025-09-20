Visite de l’atelier de Philippe Cécile, maître d’art en broderie Atelier Philippe Cécile Joigny

Visite de l’atelier de Philippe Cécile, maître d’art en broderie Atelier Philippe Cécile Joigny samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’atelier de Philippe Cécile, maître d’art en broderie 20 et 21 septembre Atelier Philippe Cécile Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter l’atelier de Philippe Cécile, brodeur ornemaniste et maître d’art, spécialisé dans la restauration de textiles anciens. Vous assisterez à une présentation à travers les travaux en cours du métier de brodeur ornemaniste et de l’évolution des styles depuis le XVIe siècle.

Atelier Philippe Cécile 13 Place du Pilori 89300 Joigny Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 63 52 25 http://www.lesmaillotins.webyonne.fr/index.php?req=4

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter l’atelier de Philippe Cécile, brodeur ornemaniste et maître d’art, spécialisé dans la restauration de textiles anciens. Vous à une à…