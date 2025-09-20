Visite de l’atelier de poterie de Saint-Igny Atelier de poterie de Saint-Igny Saint-Igny-de-Roche

Visite de l’atelier de poterie de Saint-Igny 20 et 21 septembre Atelier de poterie de Saint-Igny Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Antoine Wilmet et Alejandra Bahamón vont ouvrir leur atelier pour les Journées européennes du patrimoine cette année. Ils présenteront dans la boutique leurs poteries de grès utilitaires tournées par Antoine et émaillées par Alejandra. Des cours d’initiation à la poterie sont régulièrement proposés par Antoine, ainsi que des expositions à l’atelier.

Atelier de poterie de Saint-Igny 262 rue de l’Alouette, 71170 Saint-Igny-de-Roche Saint-Igny-de-Roche 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 07 44 82 89 59 https://poteriesaintigny.fr/

