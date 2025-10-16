Visite de l’atelier de recyclage d’art Lapoutroie

Découvrez les techniques de recyclage des objets du quotidien.

Visite d’un l’atelier en customisation et recyclage d’art, mobilier et décoration

Venez découvrir l’atelier d’une artisane éco-créatrice en milieu rural, dans cet écrin vert de la vallée Weiss : un espace où Art et Écologie se côtoient, où créativité rime avec durabilité.

Je vous montrerai mes alternatives pour ne plus jeter et redonner une 2ème vie à toutes sortes d’objets.

Vous comprendrez comment lutter contre le gaspillage des ressources naturelles, tout en protégeant votre santé, en vous offrant un cadre de vie personnalisé artistique, original unique.

Au programme : transmission de savoir-faire, partage de l’amour de la création et sensibilisation à l’engagement envers l’environnement.

éco-responsabilité garantie pour tous nos projets

21 rue de Lannilis Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 20 58 contact@atelier2pastille-cachou.fr

English :

Discover how to recycle everyday objects.

German :

Entdecken Sie die Techniken des Recyclings von Alltagsgegenständen.

Italiano :

Scoprite le tecniche utilizzate per riciclare gli oggetti di uso quotidiano.

Espanol :

Descubra las técnicas utilizadas para reciclar objetos cotidianos.

