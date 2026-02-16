Visite de l’atelier de reliure créative et de cartonnage de Siliva Vennitti L’échappée Romanaise Romans-sur-Isère

Visite de l’atelier de reliure créative et de cartonnage de Siliva Vennitti

L’échappée Romanaise 3 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Visite de l’atelier de reliure créative et de cartonnage présent à l’Echappée Romanaise, dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art 2026.

L’échappée Romanaise 3 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lechappeeromanaise@gmail.com

English :

Visit the creative bookbinding and cardboard workshop at Echappée Romanaise, as part of the Journées Européennes des Métiers d’Art 2026.

