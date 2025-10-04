Visite de l’atelier de réparation de livres Médiathèque de Challes-les-Eaux Challes-les-Eaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Venez visiter l’atelier de réparation de livres de notre médiathèque ; une bénévole vous montera les techniques et les outils utilisés.

Médiathèque de Challes-les-Eaux 75 rue du Grand Barberaz 73190 Challes-les-Eaux Challes-les-Eaux 73190 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 72 62 35 https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/challesleseaux https://www.facebook.com/bibchalles Médiathèque créée en 2005 dans un nouveau bâtiment sur 2 niveaux Accessible en bus, place PMR, parking, rampe d’accès, ascenseur

