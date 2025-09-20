Visite de l’Atelier de Restauration Chapelle des Trois Marie Vitré

Visite de l’Atelier de Restauration Chapelle des Trois Marie Vitré samedi 20 septembre 2025.

accès limité à 15 personnes par séance d’1h.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Atelier Restauration Tableau EMISIA

(Atelier de restauration et de conservation de tableaux sur toile ou sur bois.)

Thème des Journées Européennes du Patrimoine : l’architecture

La restauration intérieure de la chapelle sera abordée en mettant en exergue les entraits de charpente ayant disparu au XIXeme et restaurés lors de la campagne de restauration en 2024.

Le métier de conservateur restaurateur de peintures sera présenté ainsi que le métier de restaurateur de cadres dorés.

La chapelle des Trois Marie est une chapelle datant de l'époque médiévale, reconstruite en moellon et en schiste au XVIIIème sur son éperon rocheux, en haut du quartier du Rachapt à Vitré. Cette chapelle a été transformée en chapelle de bon secours au XIXème. Le XXème siècle marque un temps d'abandon et de désintéressement, elle est désacralisée.

Elle renaît aujourd’hui par sa restauration intérieure et par son changement d’affectation, lui ayant valu auprès de la Fondation du Patrimoine, le Prix Sésame pour la réhabilitation et la valorisation des édifices religieux. Elle abrite aujourd’hui un atelier de conservation-restauration d’œuvres d’art valorisant la patrimoine de tous les français.

Visite d’un atelier de restauration dans une chapelle

