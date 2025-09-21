Visite de l’atelier de restauration de métal Centre Antoine Vivenel Compiègne

Visite de l’atelier de restauration de métal Dimanche 21 septembre, 15h00, 16h00 Centre Antoine Vivenel Oise

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:55:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:55:00

Visite commentée de l’atelier et présentation du travail de restauration d’objet en métal – association Autour du Patrimoine

Centre Antoine Vivenel 17 rue James Rothschild – 60200 Compiègne Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France 03 44 20 26 04 http://www.musee-vivenel.fr Salle d’exposition temporaire du musée Antoine Vivenel, situé à quelques pas du musée, accès par le parc Songeons et les abords de l’Oise. Le musée Antoine Vivenel organise régulièrement des expositions temporaires thématiques qui sont l’occasion pour le public de découvrir ou redécouvrir des œuvres parfois peu exposées en raison de leur fragilité. -Sont également présents dans ce bâtiment, les laboratoires du Centre de Recherche Archéologique de la vallée de l’Oise et les ateliers des restaurateurs de l’association » Autour du Patrimoine ».

