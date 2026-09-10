Visite de l’atelier de typographie traditionnelle Affiche Moilkan, Affiche Moilkan, Baume-les-Dames
samedi 19 septembre 2026 · Affiche Moilkan · Baume-les-Dames
Informations pratiques
Visite de l’atelier de typographie traditionnelle Affiche Moilkan 19 et 20 septembre Affiche Moilkan Doubs
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir un univers coloré et un peu déjanté dans une cave où Steve et Élise, les deux artistes, vous dévoileront les secrets de la typographie et de la linogravure.
Affiche Moilkan 5 rue Barbier, 25110 Baume-les-Dames Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 06 95 04 63 69 http://affichemoilkan.blogspot.fr https://www.facebook.com/pages/Affiche-Moilkan/444092215642152?ref=hl Affiche Moilkan… C’est qui ? Une illustratrice et graveuse, Élise Calame, un typographe et graveur, Steve Seiler et des invités (illustrateurs et graphistes). L’entreprise familiale a été créée en 2009 au fond d’un petit garage. Désormais installés dans une bien belle cave à Baume-les-Dames en Franche-Comté, Steve et Élise développent leur activité de création d’affiches et autres supports, réalisés en typographie traditionnelle et linogravure.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir un univers coloré et un peu déjanté dans une cave où Steve et Élise, les deux artistes, vous dévoileront les secrets de la et de…
© Office de tourisme de Baume-les-Dames
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