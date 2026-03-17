Visite de l’Atelier des clavecins de la Vallée de la Bresle

18 Boulevard Victor Hugo Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

L’atelier des clavecins de la Vallée de la Bresle

Jean-Pierre Menuge s’intéresse très jeune à la facture de clavecin. C’est au milieu des collections du Musée des Instruments Anciens de Paris qu’il s’initie aux secrets des clavecins. A 17 ans, avec l’aide de son père, il construit un premier instrument, qui sera suivi d’une dizaine d’autres. De nombreuses rencontres avec des facteurs, dont celle décisive avec Philippe Humeau à Barbaste l’oriente vers la réalisation de copies. Son dernier travail a été réalisé d’après un modèle original de Tibaut (Toulouse 1691) conservé au Musée de Paris. Fasciné par le raffinement de l’instrument et l’équilibre subtil entre résistance et légèreté, il mêle étroitement sa pratique de facteur à celle de musicien féru de musique baroque.

Depuis 2004, Jean-Pierre Menuge ouvre son atelier à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art et partage sa connaissance des clavecins et de leur fabrication. Il présente trois instruments terminés, deux clavecin français d’après Tibaut (1691) et un instrument allemand d’après Vater (1738). Il travaille actuellement sur un modèle flamand de J. Rückers (1634), conservé à Edimburgh dans la Russel Collection. Il présente les outils qu’il utilise, les sources documentaires sur lesquelles il travaille. La visite est ouverte à tout public, y compris les enfants. .

18 Boulevard Victor Hugo Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 30 49 44 29 menuge@me.com

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L’événement Visite de l’Atelier des clavecins de la Vallée de la Bresle Eu a été mis à jour le 2026-03-17 par Seine-Maritime Attractivité