Visite de l’atelier des Lumières Atelier des Lumières Vauban

Visite de l’atelier des Lumières Atelier des Lumières Vauban dimanche 21 septembre 2025.

Visite de l’atelier des Lumières Dimanche 21 septembre, 10h00, 13h00 Atelier des Lumières Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Erike Servajean vous ouvre son atelier pour les Journées européennes du patrimoine. Vous découvrirez des meubles qu’il rénove et restaure dans toute la France, ainsi que des antiquités et objets d’arts qu’il met en vente.

Atelier des Lumières 220 impasse du Grand Bois, 71800 Vauban Vauban 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 03 89 19 80 https://www.facebook.com/share/1719M3G6p4/

Erike Servajean vous ouvre son atelier pour les Journées européennes du patrimoine. Vous découvrirez des meubles qu’il rénove et restaure dans toute la France, ainsi que des antiquités et objets met…

Erike Servajean