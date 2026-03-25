Visite de l’atelier des Simones Atelier les Simones Plougoulm

Visite de l’atelier des Simones

Atelier les Simones 12 Brenentec Plougoulm Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Chinés ou récupérés, les meubles retrouveront une seconde vie grâce au relooking découvrez l’atelier de Maryse, membre du réseau Répar’acteurs, et échangez avec elle sur son savoir-faire.

Tout public.

Sur inscription. .

Atelier les Simones 12 Brenentec Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 31 14

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English : Visite de l’atelier des Simones

L’événement Visite de l’atelier des Simones Plougoulm a été mis à jour le 2026-03-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX