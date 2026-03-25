Visite de l’atelier des Simones Atelier les Simones Plougoulm
Visite de l’atelier des Simones Atelier les Simones Plougoulm samedi 11 avril 2026.
Visite de l’atelier des Simones
Atelier les Simones 12 Brenentec Plougoulm Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11 17:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Chinés ou récupérés, les meubles retrouveront une seconde vie grâce au relooking découvrez l’atelier de Maryse, membre du réseau Répar’acteurs, et échangez avec elle sur son savoir-faire.
Tout public.
Sur inscription. .
Atelier les Simones 12 Brenentec Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 31 14
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English : Visite de l’atelier des Simones
L’événement Visite de l’atelier des Simones Plougoulm a été mis à jour le 2026-03-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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