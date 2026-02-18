Visite de l’atelier des Terres Brunes de Laura Ghaninejad Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier Les Terres Brunes Romans-sur-Isère
Visite de l’atelier des Terres Brunes de Laura Ghaninejad Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier Les Terres Brunes Romans-sur-Isère vendredi 10 avril 2026.
Visite de l’atelier des Terres Brunes de Laura Ghaninejad Journées Européennes des Métiers d’Art
Atelier Les Terres Brunes 7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 10:00:00
fin : 2026-04-11 18:30:00
Date(s) :
2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12
Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, l’Atelier de poterie des Terres Brunes vous ouvre ses portes: Laura Ghaninejad vous invite à découvrir son atelier.
.
Atelier Les Terres Brunes 7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 07 36 74 atelier-lesterresbrunes@tuta.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Journées Européennes des Métiers d’Art, the Terres Brunes pottery studio opens its doors to you: Laura Ghaninejad invites you to discover her workshop.
L’événement Visite de l’atelier des Terres Brunes de Laura Ghaninejad Journées Européennes des Métiers d’Art Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-02-18 par Valence Romans Tourisme