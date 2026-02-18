Visite de l’atelier des Terres Brunes de Laura Ghaninejad Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier Les Terres Brunes Romans-sur-Isère

Visite de l’atelier des Terres Brunes de Laura Ghaninejad Journées Européennes des Métiers d’Art

Atelier Les Terres Brunes 7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 10:00:00

fin : 2026-04-11 18:30:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, l’Atelier de poterie des Terres Brunes vous ouvre ses portes: Laura Ghaninejad vous invite à découvrir son atelier.

Atelier Les Terres Brunes 7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 07 36 74 atelier-lesterresbrunes@tuta.com

English :

As part of the Journées Européennes des Métiers d’Art, the Terres Brunes pottery studio opens its doors to you: Laura Ghaninejad invites you to discover her workshop.

