Visite de l’atelier des Tontons Papas Casteljaloux

Visite de l’atelier des Tontons Papas Casteljaloux jeudi 13 novembre 2025.

Visite de l’atelier des Tontons Papas

Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Visite de l’Atelier des Tontons Papas

Venez découvrir les coulisses de fabrication des délicieuses glaces des Tontons Papas directement dans leur atelier.

Nombre de places limité. Durée de la visite 1h30 .

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 62 92 44 commercialisation@tourisme-clg.fr

English : Visite de l’atelier des Tontons Papas

German : Visite de l’atelier des Tontons Papas

Italiano :

Espanol : Visite de l’atelier des Tontons Papas

L’événement Visite de l’atelier des Tontons Papas Casteljaloux a été mis à jour le 2025-10-10 par OT Coteaux et Landes de Gascogne