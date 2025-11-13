Visite de l’atelier des Tontons Papas Casteljaloux
Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Venez découvrir les coulisses de fabrication des délicieuses glaces des Tontons Papas directement dans leur atelier.
Nombre de places limité. Durée de la visite 1h30 .
Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 62 92 44 commercialisation@tourisme-clg.fr
