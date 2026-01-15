Visite de l’atelier des Tontons Papas Casteljaloux

Visite de l’atelier des Tontons Papas

Rue des Chantiers de Jeunesse Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

2026-02-12

Visite de l’Atelier des Tontons Papas

Venez découvrir les coulisses de fabrication des délicieuses glaces des Tontons Papas directement dans leur atelier.

Nombre de places limité. Durée de la visite 1h30 .

Rue des Chantiers de Jeunesse Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 62 92 44 commercialisation@tourisme-clg.fr

