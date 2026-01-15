Visite de l’atelier des Tontons Papas Casteljaloux
Rue des Chantiers de Jeunesse Casteljaloux Lot-et-Garonne
Visite de l’Atelier des Tontons Papas
Venez découvrir les coulisses de fabrication des délicieuses glaces des Tontons Papas directement dans leur atelier.
Nombre de places limité. Durée de la visite 1h30 .
Rue des Chantiers de Jeunesse Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 62 92 44 commercialisation@tourisme-clg.fr
