Visite de l’atelier des Tontons Papas Atelier des Tontons Papas Casteljaloux
jeudi 22 octobre 2026 · Atelier des Tontons Papas · Casteljaloux
Informations pratiques
Casteljaloux
Visite de l’atelier des Tontons Papas
Atelier des Tontons Papas 380 Rue des Chantiers de Jeunesse Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 15:00:00
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-22
Visite commentée de l’atelier glacier des Tontons Papas
Nombre de places limité. Durée de la visite 1h30
Pensez à réserver
Visite commentée de l’atelier glacier des Tontons Papas
Nombre de places limité. Durée de la visite 1h30
Pensez à réserver .
Atelier des Tontons Papas 380 Rue des Chantiers de Jeunesse Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 62 92 44 commercialisation@tourisme-clg.fr
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English : Visite de l’atelier des Tontons Papas
Guided tour of the Tontons Papas ice cream workshop
Limited number of spots. Tour duration: 1 hour 30 minutes
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L’événement Visite de l’atelier des Tontons Papas Casteljaloux a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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