Visite de l’atelier des vitraux d’Art Lieby Hagenbach

Visite de l’atelier des vitraux d’Art Lieby

12a rue des Champs Hagenbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Mercredi 2025-07-30 10:00:00

fin : 2025-08-27

Découverte de l’atelier et des différentes techniques. Sur réservation uniquement.

Visite guidée de l’atelier de vitraux d’art qui réalise des vitraux, mélange de verres clairs ou teintés avec motifs peints. Technique de fusing et thermoformage.

Réalisation de vitraux traditionnels ou contemporains pour portes intérieures, éléments de cuisine, vélux, fenêtres dans vérandas, porte d’entrée sous double vitrage…lampes, miroirs, emblèmes familiaux et de villages, création et restauration de vitraux d’église…mais aussi crédence, vaisselle, bijoux et toutes sortes d’objets décoratifs.

Sur réservation uniquement. .

12a rue des Champs Hagenbach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 7 49 53 37 66 contact@vitraux-lieby.com

English :

Discovery of the workshop and the different techniques. By reservation only.

German :

Entdeckung des Ateliers und der verschiedenen Techniken. Nur mit Reservierung.

Italiano :

Scoprite il laboratorio e le diverse tecniche. Solo su prenotazione.

Espanol :

Descubra el taller y las diferentes técnicas. Solo con reserva previa.

