Visite de l’atelier Descombin Atelier Maxime Descombin Mâcon

Visite de l’atelier Descombin 20 et 21 septembre Atelier Maxime Descombin Saône-et-Loire

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Lors de cette ouverture exceptionnelle, vous pourrez découvrir des dessins et sculptures de l’artiste Maxime Descombin ainsi qu’une exposition temporaire spécialement conçue pour les Journées européennes du patrimoine. Différents ouvrages édités par l’association pour l’atelier Descombin seront également présentés.

Atelier Maxime Descombin Rue Claude Guichard, 71000 Mâcon Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 77 22 76 49 http://www.atelier-descombin.org

© Ville de Mâcon