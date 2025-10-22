Visite de l’atelier du céramiste Laurent Weymeels Bréville

Visite de l’atelier du céramiste Laurent Weymeels

3 rue du Subiet Bréville Charente

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-22 16:00:00

2025-10-22

Destination Cognac vous propose une expérience touristique privilégiée pour partir à la découverte des savoir-faire d’excellence de notre Destination.

3 rue du Subiet Bréville 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 10 71

English :

Destination Cognac offers you a privileged tourist experience to discover our Destination?s know-how and excellence.

German :

Destination Cognac bietet Ihnen ein privilegiertes touristisches Erlebnis, bei dem Sie das exzellente Know-how unserer Destination entdecken können.

Italiano :

Destination Cognac vi offre un’esperienza turistica unica per scoprire il know-how e l’eccellenza della destinazione.

Espanol :

Destination Cognac le ofrece una experiencia turística única para descubrir el saber hacer y la excelencia del destino.

