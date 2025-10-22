Visite de l’atelier du céramiste Laurent Weymeels Bréville
Visite de l’atelier du céramiste Laurent Weymeels
3 rue du Subiet Bréville Charente
Début : 2025-10-22 14:30:00
fin : 2025-10-22 16:00:00
2025-10-22
Destination Cognac vous propose une expérience touristique privilégiée pour partir à la découverte des savoir-faire d’excellence de notre Destination.
3 rue du Subiet Bréville 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 10 71
English :
Destination Cognac offers you a privileged tourist experience to discover our Destination?s know-how and excellence.
German :
Destination Cognac bietet Ihnen ein privilegiertes touristisches Erlebnis, bei dem Sie das exzellente Know-how unserer Destination entdecken können.
Italiano :
Destination Cognac vi offre un’esperienza turistica unica per scoprire il know-how e l’eccellenza della destinazione.
Espanol :
Destination Cognac le ofrece una experiencia turística única para descubrir el saber hacer y la excelencia del destino.
L’événement Visite de l’atelier du céramiste Laurent Weymeels Bréville a été mis à jour le 2025-09-09 par Destination Cognac