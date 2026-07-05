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Visite de L’Atelier du Dragon de Terre, Atelier du dragon de terre, Nanton

dimanche 20 septembre 2026 · Atelier du dragon de terre · Nanton

Visite de L’Atelier du Dragon de Terre, Atelier du dragon de terre, Nanton

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Atelier du dragon de terre
Adresse
199 rue de la Riclaine - 71240 NANTON
Ville
71240 Nanton
Département
Saône-et-Loire

Visite de L’Atelier du Dragon de Terre Dimanche 20 septembre, 10h00 Atelier du dragon de terre Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez l’atelier du dragon de terre.

Atelier du dragon de terre 199 rue de la Riclaine – 71240 NANTON Nanton 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 82 98 73 90 https://nadinevirly.jimdofree.com/
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez l’atelier du dragon de terre.

©nadine virly – l’atelier du dragon de terre

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