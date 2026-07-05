Visite de L’Atelier du Dragon de Terre, Atelier du dragon de terre, Nanton

dimanche 20 septembre 2026 · Atelier du dragon de terre · Nanton

Informations pratiques

Visite de L’Atelier du Dragon de Terre Dimanche 20 septembre, 10h00 Atelier du dragon de terre Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez l’atelier du dragon de terre.

Atelier du dragon de terre 199 rue de la Riclaine – 71240 NANTON Nanton 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 82 98 73 90 https://nadinevirly.jimdofree.com/

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez l’atelier du dragon de terre.

©nadine virly – l’atelier du dragon de terre