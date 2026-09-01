Informations pratiques

Saint-Germain-en-Brionnais

Visite de l’atelier du fileur de verre

Verrerie du Prieuré Saint-Germain-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite d’atelier d’un Artiste Fileur de verre.

Jean Charles Doyen artisan verrier depuis 40 ans vous partagera avec passion son métier de sculpteur au chalumeau . Vous serez fasciner par le passionnant spectacle du verre en fusion. Il fera naître devant vos yeux une abeille , un chat , un insecte….

C’est dans l’ancienne demeure de caractère de Benoit Raclet que Jean Charles s’est installé pour exercer son art. Il vous racontera qu’en 1830 Benoit Raclet a été le sauveur de la vigne contre la pyrale en Maconnais.

Visite commentée de l’église prieurale du village le samedi après midi et dimanche après midi.

Possibilité de pique nique centre village .

Verrerie du Prieuré Saint-Germain-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 70 64 20 jc.doyen@orange.fr

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English : Visite de l’atelier du fileur de verre

L’événement Visite de l’atelier du fileur de verre Saint-Germain-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-08-31 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais