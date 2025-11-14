Visite de l’Atelier du Grand Chatelet au Versoud 321 rue Youri Gagarine 38420 LE VERSOUD Le Versoud

Visite de l’Atelier du Grand Chatelet au Versoud Vendredi 14 novembre, 09h00 321 rue Youri Gagarine 38420 LE VERSOUD Isère

Début : 2025-11-14T09:00:00+01:00 – 2025-11-14T12:00:00+01:00

Fin : 2025-11-14T09:00:00+01:00 – 2025-11-14T12:00:00+01:00

Les demandeurs d’emploi visitent l’Atelier du Grand Chatelet, spécialisée dans la fabrication de pièces de moyennes et grandes dimensions à destination de l’industrie et d’entreprises spécialisées dans la réalisation d’ouvrages grand format.

Visite de l’entreprise et rencontre avec les salariés.

321 rue Youri Gagarine 38420 LE VERSOUD

