Visite de l’atelier du sculpteur Antoine Sartorio Atelier du sculpteur Antoine Sartorio, ancien archevêché Jouques

Visite de l’atelier du sculpteur Antoine Sartorio 20 et 21 septembre Atelier du sculpteur Antoine Sartorio, ancien archevêché Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’atelier du sculpteur Antoine Sartorio (1885-1988), artiste des Années 30, est spécialement ouvert pour les journées du Patrimoine.

Dans l’atelier sont exposées de nombreuse maquettes des œuvres d’Antoine Sartorio, artiste de renommée internationale.

Parmi ses nombreuses oeuvres citons le Monument National aux Héros de l’Armée d’Orient à Marseille, l’attique de l’opéra de Marseille, les frontons du Palais de Justice ou encore les bas-reliefs des sept péchés capitaux sur le mur extérieur de la prison des Baumettes ainsi que le bas-relief « L’Afrique » sur la façade du Palais de Chaillot à Paris.

À côté de la tour de l'Horloge, un portail monumental conduit au château des archevêques. Il reste peu de choses de la demeure médiévale, profondément transformée au XVIIe siècle. par les travaux commandés par Mgr de Bretel, archevêque de 1629 à 1644. Négligée par les archevêques d'Aix à la suite de la construction en 1675 du château de Puyricard par Mgr de Grimaldi, les bâtiments devinrent communaux à la Révolution, puis vendus en 1921 au sculpteur Antoine Sartorio, venu à Jouques pour la construction du Monument aux Morts. Il y entreprit d'importants travaux de restauration et installa son atelier jusqu'à sa mort en 1988 à l'âge de 103 ans.

Au loin, au delà du château des archevêques, on aperçoit les bâtiments et le portail du château des d’Arbaud (XVIIIe s.). Stationner à l’église ou au bord du pré, accès à pied.

Les Amis d’Antoine Sartorio