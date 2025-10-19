Visite de l’atelier Dubuisson Associés Dubuisson Associés Courbevoie

Visite de l’atelier Dubuisson Associés Dimanche 19 octobre, 14h30 Dubuisson Associés Hauts-de-Seine

Gratuit sur réservation, visite limitée à 30 participants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-19T14:30:00 – 2025-10-19T16:00:00

Fin : 2025-10-19T14:30:00 – 2025-10-19T16:00:00

L’agence Dubuisson Associés est abritée au sein d’un immeuble résidentiel conçu par le prolifique architecte des Trente Glorieuses Jean Dubuisson, lequel y installe son atelier. Reprise par ses fils François et Sylvain, puis aujourd’hui par son petit-fils Jean, l’agence s’est transmise de génération en génération par une famille passionnée. Venez découvrir le travail de cette éminente famille d’architectes au sein de l’atelier familial, à travers le témoignage de Jean Dubuisson.

Dubuisson Associés 11 quai du Président-Paul-Doumer 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier Gambetta Hauts-de-Seine Île-de-France

