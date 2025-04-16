Visite de l’atelier et du jardin punk de ReCréNature Noirval

ReCréNature est un atelier de création d’objets de décoration en matériaux naturels , pour la maison et pour le jardin dont une large gamme d’ hôtels à insectes .Visite accompagnée de son jardin punk où pousse et vit qui veut, puis de son atelier. Possibilité de créer votre hôtel à insectes (à partir de 3 ans). Ouvert au public aux dates indiquées, ou sur rendez-vous (inscription obligatoire ).Tout public (attention le jardin n’est pas d’accessible aux personnes à mobilité réduite).

15 place du 21ème RMVE Noirval 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 96 61 recrenature@gmail.com

English :

ReCréNature is a workshop for the creation of decorative objects in natural materials for the home and garden, including a wide range of insect hotels. Possibility of creating your own insect hotel (from age 3). Open to the public on the dates indicated, or by appointment (registration required).

German :

ReCréNature ist ein Atelier, das Dekorationsgegenstände aus natürlichen Materialien für Haus und Garten herstellt, darunter eine große Auswahl an Insektenhotels. Besuchen Sie seinen Punk-Garten, in dem wächst und lebt, wer will, und anschließend sein Atelier. Es besteht die Möglichkeit, ein eigenes Insektenhotel zu bauen (ab 3 Jahren). Öffnungszeiten: zu den angegebenen Terminen oder nach Vereinbarung (Anmeldung erforderlich), für alle Altersgruppen (Achtung: Der Garten ist nicht barrierefrei).

Italiano :

ReCréNature è un laboratorio per la creazione di oggetti decorativi in materiali naturali per la casa e il giardino, tra cui una vasta gamma di hotel per insetti. È inoltre possibile creare il proprio hotel per insetti (a partire dai 3 anni). Aperto al pubblico nelle date indicate o su appuntamento (previa registrazione).

Espanol :

ReCréNature es un taller de creación de objetos decorativos en materiales naturales para el hogar y el jardín, entre los que se incluye una amplia gama de hoteles para insectos. También podrá crear su propio hotel para insectos (a partir de 3 años). Abierto al público en las fechas indicadas, o con cita previa (inscripción obligatoria).

