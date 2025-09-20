Visite de l’atelier « La Cour des Créations » La Cour des Créations Saint-Galmier

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Exposition d’artistes locaux : sculptures, peintures…

La Cour des Créations 8/10, montée de l’église 42330 Saint-Galmier Saint-Galmier 42330 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 94 47 14

© Mairie de Saint-Galmier