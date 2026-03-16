Visite de l’atelier La licorne d’argent Jarnac
Visite de l’atelier La licorne d’argent Jarnac mercredi 20 mai 2026.
Visite de l’atelier La licorne d’argent
rue du Portillon Jarnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:00:00
fin : 2026-05-20 16:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Destination Cognac vous propose une expérience touristique privilégiée pour partir à la découverte des savoir-faire d’excellence de notre Destination.
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rue du Portillon Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 10 71
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English :
Destination Cognac offers you a privileged tourist experience to discover our Destination?s know-how and excellence.
L’événement Visite de l’atelier La licorne d’argent Jarnac a été mis à jour le 2026-03-16 par Destination Cognac