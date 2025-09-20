Visite de l’atelier La Pierre qui Encre La Pierre qui encre Arbois

Visite de l’atelier La Pierre qui Encre 20 et 21 septembre La Pierre qui encre Jura

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez la lithographie et 13 années d’estampes originales réalisées à l’atelier La Pierre qui encre, et notamment le dernier thème en cours « ethnies ».

La Pierre qui encre 1bis rue de la Tour, 39600 Arbois Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 06 89 37 14 30 https://lapierrequiencre.com/ Atelier de lithographie installé dans la tour Gloriette.

Journées européennes du patrimoine 2025

© OTCDJ