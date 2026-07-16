Visite de l’atelier Laurent Fenneteau, Atelier Laurent Fenneteau, Gelos
vendredi 18 septembre 2026 · Atelier Laurent Fenneteau · Gelos
Informations pratiques
Visite de l’atelier Laurent Fenneteau 18 – 20 septembre Atelier Laurent Fenneteau Pyrénées-Atlantiques
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Laurent Fenneteau, conservation-restauration de meubles et objets d’art
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026, l’atelier de Laurent Fenneteau ouvre ses portes au public pour faire découvrir les coulisses de la restauration de meubles et d’objets d’art.
Au fil de la visite, vous découvrirez les différentes étapes du travail du restaurateur : diagnostic des œuvres, techniques de nettoyage, consolidation des structures, traitement des bois, dorures, vernis et finitions. Une attention particulière est portée au respect de l’authenticité des pièces et aux méthodes traditionnelles d’ébénisterie, conjuguées aux exigences actuelles de la conservation-restauration.
Mobiliers anciens, objets d’art et pièces en cours de traitement seront présentés, accompagnés d’explications sur les matériaux, les outils et les savoir-faire mobilisés pour redonner vie au patrimoine mobilier.
Une occasion unique de découvrir un métier d’art au cœur de la transmission et de la sauvegarde de notre héritage culturel.
Atelier Laurent Fenneteau 10 impasse Henri IV, 64110 Gelos Gelos 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559068487 https://fenneteau.com
Laurent Fenneteau – Conservation-restauration de meubles et objets d’art
©Laurent Fenneteau
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