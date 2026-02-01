Visite de l’atelier Milocéramique Milocéramique Vic-sous-Thil

Visite de l’atelier Milocéramique

Milocéramique 2, place de la mairie Vic-sous-Thil Côte-d’Or

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Début : 2026-02-28 10:30:00

fin : 2026-04-15 11:30:00

2026-02-28 2026-03-04 2026-04-04 2026-04-15 2026-04-25 2026-05-09 2026-05-23 2026-06-06 2026-06-20 2026-07-04

Présentation du métier de céramiste, des différentes techniques et création des émaux.

Démonstration de tournage.

Sur inscription, places limitées .

Milocéramique 2, place de la mairie Vic-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr

