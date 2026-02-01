Visite de l’atelier Milocéramique Milocéramique Vic-sous-Thil
Visite de l’atelier Milocéramique
Milocéramique 2, place de la mairie Vic-sous-Thil Côte-d’Or
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 10:30:00
fin : 2026-04-15 11:30:00
Date(s) :
2026-02-28 2026-03-04 2026-04-04 2026-04-15 2026-04-25 2026-05-09 2026-05-23 2026-06-06 2026-06-20 2026-07-04
Présentation du métier de céramiste, des différentes techniques et création des émaux.
Démonstration de tournage.
Sur inscription, places limitées .
Milocéramique 2, place de la mairie Vic-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr
L’événement Visite de l’atelier Milocéramique Vic-sous-Thil a été mis à jour le 2026-02-13 par OT des Terres d’Auxois