Visite de l’Atelier Ouche Nanon Ourouer-les-Bourdelins

Visite de l’Atelier Ouche Nanon

2 Place du Marché Ourouer-les-Bourdelins Cher

De la brasserie à la distillerie, en passant par la cave découvrez les secrets des bières et whiskys Ouche Nanon, avec dégustation à la clé ????

Visite de la brasserie, de la distillerie et de la cave Ouche Nanon découverte des matières premières, des procédés de fabrication et de la maturation des bières et whiskys.

La visite se termine par une dégustation conviviale des produits* à apprécier avec modération.

Réservation sur https://www.ouche-nanon.fr/visiter-notre-atelier/ 6 .

2 Place du Marché Ourouer-les-Bourdelins 18350 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 74 72 55 contact@ouche-nanon.fr

English :

From the brewery to the distillery, via the cellar: discover the secrets of Ouche Nanon beers and whiskies, including a tasting ????

German :

Von der Brauerei über den Keller bis zur Brennerei: Entdecken Sie die Geheimnisse der Biere und Whiskys von Ouche Nanon, mit anschließender Verkostung ????

Italiano :

Dal birrificio alla distilleria, passando per la cantina: scoprite i segreti delle birre e dei whisky Ouche Nanon, con una degustazione ????

Espanol :

De la cervecería a la destilería, pasando por la bodega: descubra los secretos de las cervezas y los whiskies Ouche Nanon, incluyendo una degustación ????

