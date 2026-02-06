Visite de l’Atelier Ouche Nanon Ourouer-les-Bourdelins

Visite de l’Atelier Ouche Nanon

2 Place du Marché Ourouer-les-Bourdelins Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

2026-03-28 2026-04-25 2026-05-23 2026-06-13 2026-07-11 2026-09-26 2026-10-24 2026-11-21

De la brasserie à la distillerie, en passant par la cave découvrez les secrets des bières et whiskys Ouche Nanon, avec dégustation à la clé

Visite de la brasserie, de la distillerie et de la cave Ouche Nanon découverte des matières premières, des procédés de fabrication et de la maturation des bières et whiskys.

La visite se termine par une dégustation conviviale des produits, à apprécier avec modération.

Réservation sur https://www.ouche-nanon.fr/visiter-notre-atelier/

2 Place du Marché Ourouer-les-Bourdelins 18350 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 74 72 55 contact@ouche-nanon.fr

From the brewery to the distillery, via the cellar: discover the secrets of Ouche Nanon beers and whiskies, including a tasting ????

