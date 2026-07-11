Visite de l’Atelier Sérendipité, Atelier Sérendipité, Étrigny
dimanche 20 septembre 2026 · Atelier Sérendipité · Étrigny
Informations pratiques
Visite de l’Atelier Sérendipité Dimanche 20 septembre, 10h00 Atelier Sérendipité Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Assistez à une visite de l’Atelier Sérendipité. Une exposition de peinture nommée « Territoires poétiques ». Découvrez le travail époustouflant des artistes qui expriment leur créativité à travers leurs pinceaux…
Atelier Sérendipité 2 route de Chardonneray Tallant Étrigny 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 15 98 37 90 https://atelier-serendipite.fr/
Visite de l’Atelier Sérendipité : exposition de peinture « Territoires poétiques »
©Florence Moscovitz
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