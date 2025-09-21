Visite de l’atelier Sophie Berecz Journées Européennes du Patrimoine Ferrières-en-Gâtinais
Profitez des portes ouvertes de l’atelier de Sophie Berecz pour découvrir le travail du vitrail commenté et expliqué par Sophie Berecz, notre Maître Vitrailliste Ferriéroise ! .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 04 05 ot@cc4v.fr
English :
Visit Sophie Berecz’s studio European Heritage Days
German :
Besuch des Ateliers Sophie Berecz Europäische Tage des Denkmals
Italiano :
Visita allo studio di Sophie Berecz: Giornate Europee del Patrimonio
Espanol :
Visita al estudio de Sophie Berecz: Jornadas Europeas del Patrimonio
