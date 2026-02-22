Visite de l’Atelier UNIQUA Comment fabriquer une basket ? Journées Européennes des Métiers d’Art UNIQUA Limoges

Visite de l’Atelier UNIQUA Comment fabriquer une basket ? Journées Européennes des Métiers d’Art

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Découvrez les coulisses de la fabrication d’une paire de baskets dans leur atelier ! (visite d’1h00)

Uniqua est une marque de baskets éco-responsables, réparables et personnalisables. Ils fabriquent chaque modèle à la demande, selon les envies des clients. Lors de cette visite, vous suivrez toutes les étapes de création d’une basket, de la coupe du cuir jusqu’au bichonnage final. Installé en plein cœur de Limoges, laissez vous surprendre avec leur savoir-faire atypique. Profitez de ce moment pour poser toutes vos questions et en apprendre davantage sur leur métier !

Informations et réservation obligatoire des créneaux de visites via le site (en lien). .

UNIQUA 25 rue Adrien Dubouché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 14 11 14 contact@uniqua-limoges.fr

