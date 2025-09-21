VISITE DE L’AUDITORIUM Auditorium Rezé
VISITE DE L’AUDITORIUM Auditorium Rezé dimanche 21 septembre 2025.
VISITE DE L’AUDITORIUM Dimanche 21 septembre, 10h30, 11h00, 11h30, 12h00 Auditorium Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:00:00
Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T12:30:00
Avec l’équipe de la Soufflerie
Découvrez les coulisses de l’Auditorium, véritable écrin dédié à la musique et à la voix. Cet édifice de haute technicité, inauguré en 2016, est l’œuvre de l’architecte de renom Rudy Ricciotti.
À 10h30, 11h, 11h30 et 12h.
Auditorium 2 avenue de Bretagne rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire Conçu par l’architecte Rudy Ricciotti, l’auditorium de Rezé, inauguré en 2016, est un écrin dédié à la voix et à la musique grâce à ses qualités acoustiques. Tram 3 : arrêt Balinière
Avec l’équipe de la Soufflerie
© Ville de Rezé