VISITE DE L’AUDITORIUM Auditorium Rezé

VISITE DE L'AUDITORIUM Dimanche 21 septembre, 10h30, 11h00, 11h30, 12h00 Auditorium Loire-Atlantique

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:00:00
Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Avec l’équipe de la Soufflerie

Découvrez les coulisses de l’Auditorium, véritable écrin dédié à la musique et à la voix. Cet édifice de haute technicité, inauguré en 2016, est l’œuvre de l’architecte de renom Rudy Ricciotti.

À 10h30, 11h, 11h30 et 12h.

Auditorium 2 avenue de Bretagne rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire Conçu par l'architecte Rudy Ricciotti, l'auditorium de Rezé, inauguré en 2016, est un écrin dédié à la voix et à la musique grâce à ses qualités acoustiques. Tram 3 : arrêt Balinière
© Ville de Rezé