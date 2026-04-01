VISITE DE LE CHAPELLE SAINT-SÉBASTIEN Vinça
VISITE DE LE CHAPELLE SAINT-SÉBASTIEN Vinça mardi 21 avril 2026.
Vinça
VISITE DE LE CHAPELLE SAINT-SÉBASTIEN
Vinça Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:30:00
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Visite guidée de la chapelle de Saint-Sébastien à Vinça. Rendez-vous à 14h30 devant la chapelle.
.
Vinça 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 24 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided tour of the Saint-Sébastien chapel in Vinça. Meet at 2.30pm in front of the chapel.
L’événement VISITE DE LE CHAPELLE SAINT-SÉBASTIEN Vinça a été mis à jour le 2026-04-15 par OTI CONFLENT CANIGO