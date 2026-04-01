Vinça

VISITE DE LE CHAPELLE SAINT-SÉBASTIEN

Vinça Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:30:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Visite guidée de la chapelle de Saint-Sébastien à Vinça. Rendez-vous à 14h30 devant la chapelle.

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Vinça 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 24 19

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English :

Guided tour of the Saint-Sébastien chapel in Vinça. Meet at 2.30pm in front of the chapel.

L’événement VISITE DE LE CHAPELLE SAINT-SÉBASTIEN Vinça a été mis à jour le 2026-04-15 par OTI CONFLENT CANIGO