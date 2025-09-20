Visite de le Ferme de Grandval Ferme de Grandval Saint-Trivier-de-Courtes

Visite de le Ferme de Grandval 20 et 21 septembre Ferme de Grandval Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

– Ouverture de la maison « chauffante » avec sa cheminée sarrasine.

– A l’extérieur démonstration de dépillage, nouage et confection de « raisin de maïs »

Ferme de Grandval 570 route de Grandval 01560 Saint-Trivier-de-Courtes Saint-Trivier-de-Courtes 01560 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025