Douville-en-Auge

Visite de le Ferme Pédagogique du Lieu Roussel

Ferme pédagogique du Lieu-Roussel Douville-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-09-30 19:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Venez découvrir les ânes, cochons, chèvres, moutons, vaches, volailles et lapins qui attendent vos caresses et vos gratouilles !

Rencontrez les nouveaux venus un petit ânon de 2 semaines et sa maman, ainsi que Pinky.

Vente de produits cidricoles et fermiers sur place.

Venez découvrir les ânes, cochons, chèvres, moutons, vaches, volailles et lapins qui attendent vos caresses et vos gratouilles !

Rencontrez les nouveaux venus un petit ânon de 2 semaines et sa maman, ainsi que Pinky.

Vente de produits cidricoles et fermiers sur place. .

Ferme pédagogique du Lieu-Roussel Douville-en-Auge 14430 Calvados Normandie +33 2 31 23 71 15

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English : Visite de le Ferme Pédagogique du Lieu Roussel

Come and meet the donkeys, pigs, goats, sheep, cows, poultry and rabbits who are waiting to be petted and scratched!

Meet the new arrivals: a 2-week-old foal and its mum, and Pinky.

Cider and farm products for sale on site.

L’événement Visite de le Ferme Pédagogique du Lieu Roussel Douville-en-Auge a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Normandie Pays d’Auge