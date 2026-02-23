Visite de le gravière des Prés Bourrés à Vielverge Vielverge

Visite de le gravière des Prés Bourrés à Vielverge

Gravière des Prés Bourrés Vielverge Côte-d'Or

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 12:00:00

2026-05-17

Balade nature à pied au travers de la gravière et de ses mares . Découverte de la faune et de la flore du milieu à laide d’outils appropriés (jumelles , boites loupes , guide d’identification) . Prévoir une tenue adaptée à une sortie nature et à la météo. .

Gravière des Prés Bourrés Vielverge 21270 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

