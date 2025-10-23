Visite de l’eauditorium Biganos
Plongez au cœur du parcours de l’eau !
Saviez-vous que l’eau du Bassin d’Arcachon a bien des histoires à raconter ?
À l’occasion d’une visite immersive de l’espace pédagogique intégré à la station d’épuration de Biganos, partez à la découverte du voyage de l’eau, de la maison jusqu’à son retour dans la nature.
Une sortie aussi ludique qu’instructive, pour petits et grands curieux, où l’on comprend comment nos gestes du quotidien influencent la qualité de l’eau du Bassin.
Manipulez, testez, échangez ici, on apprend en s’amusant.
Plongez dans un univers immersif avec vidéos, animations et quizz collectif pour tester vos connaissances tout
Durée 2h à 2h30
ouvert à tous à partir de 8 ans gratuit
Sur réservation à l’Office de tourisme Cœur du Bassin d’Arcachon. .
Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 67 56
