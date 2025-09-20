Visite de l’Ecclésia, cité patrimoine Ecclésia, cité patrimoine Luxeuil-les-Bains

Gratuité exceptionnelle à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le site archéologique Saint-Martin et l’exposition Il y a 20 ans débutaient les fouilles de la place de la République. Dernière entrée 30 min avant la fermeture.

Ecclésia, cité patrimoine 30 rue Victor Genoux, 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 40 06 41 https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/ Cet écrin monumental niché en plein cœur de la ville de Luxeuil est une véritable prouesse architecturale signée par l’architecte Michel Malcotti. Mêlant le bois et le corten, cette enveloppe a pour objectif premier de conserver et de mettre en valeur les vestiges archéologiques qu’elle abrite.

© Office de tourisme de Luxeuil-les-Bains